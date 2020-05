Pedullà: “Cavani colma ma Inter cerca altro. Tentativo su Lautaro Martinez”

Per Pedullà Cavani resta nel mirino dell’Inter, ma con una grande concorrenza. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, annuncia anche un tentativo per il rinnovo con Lautaro Martinez, nonostante il forte pressing del Barcellona.

ATTACCO IN MOVIMENTO – Alfredo Pedullà prevede cambi in avanti: «Il retroscena degli ultimi giorni è che l’Inter ha fatto un tentativo proponendo il rinnovo a Lautaro Martinez, ma è evidente che la forbice col Barcellona è talmente ampia che bisogna aspettare che Inter e Barcellona trovino un accordo, su una decisione del giocatore evidentemente presa. Uno o due attaccanti da prendere per l’Inter? Se Sebastiano Esposito andasse a giocare e non dovesse riscattare Alexis Sanchez dovrebbero essere uno o tre. Comunque Edinson Cavani sarebbe il sostituto, tra virgolette, di Dries Mertens e comunque l’attaccante che può giocare sicuramente anche in coppia con Romelu Lukaku. Però servirebbe l’attaccante che avrebbe dovuto prendere a gennaio e il terzo, se dovessi dare la possibilità di giocare a Esposito anche il quarto».

NON L’UNICO – Per Pedullà Lautaro Martinez non verrebbe sostituito numericamente dal Matador: «Su Cavani non vedo tempi brevissimi. Vedremo un mercato particolare e difficile, di grandi scrupoli. È difficile giocare in scadenza e accordarti un altro sapendo che giocherai la Champions League ad agosto. L’Inter ha fatto passi importanti, dietro c’è il Newcastle United che non fa la Champions League ma avrà un budget incredibile. Con Cavani andrebbe a colmare una lacuna, però poi dovrebbe cercare un altro attaccante».