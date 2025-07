Pedullà: «Calhanoglu, Inter non tiri la corda! Diatriba pesante»

Hakan Calhanoglu non può rimanere all’Inter a lungo secondo Alfredo Pedullà. Il giornalista sul suo canale Youtube esprime le sensazioni sulla trattativa con il Galatasaray.

ROTTURA – È evidente che ci sia una rottura tra Hakan Calhanoglu e l’Inter. Il suo post su Instagram racconta la posizione del turco nei confronti del club che lo ha accusato nella figura del presidente Giuseppe Marotta. Anche Lautaro Martinez non ha utilizzato mezzi termini e la situazione sembra piuttosto chiara.

Calhanoglu-Inter, il destino è scritto!

COMMENTO – Alfredo Pedullà ha spiegato: «L’operazione Osimhen verrebbe spinta anche da sponsor che vogliono favorire l’operazione. Vediamo quale budget resterà per Calhanoglu. L’Inter lo cederà anche per 25 milioni più 3-4 di bonus. Inutile tirare la corda in una situazione molto complicata dopo quello che è accaduto dopo la finale di Champions League. Lo strappo c’è, può essere ricucito ma lo strappo resta. Troppo pesante il fatto che ci sia stata una diatriba con il capitano, non l’ultimo della compagnia. Se arriva quella offerta il club lo cederà. Il vero sogno per sostituirlo è Ederson dell’Atalanta: lui sarebbe la soluzione giusta dopo Calhanoglu, ma bisogna fare cassa. Asllani non ha ancora accettato il Betis, Sebastiano Esposito è cercato da due club italiani. Dopo vanno valutate le alternative per Calhanoglu. Se il Galatasaray non dovesse accontentare l’Inter va capito se possono esserci altre strade. Facile dire che si ripresenta alla Pinetina e amici come prima. Ci credo poco»