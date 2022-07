Pedullà: «Cagliari, sprint per doppio colpo di fascia. Uno arriva dall’Inter»

Cagliari e Inter stanno per chiudere il trasferimento di un esterno di fascia. I sardi, retrocessi in Serie B, chiudono addirittura un doppio colpo, anche uno svincolato

IN CHIUSURA − Il Cagliari è pronto a chiudere per il Primavera Inter, Franco Carboni. Il baby esterno argentino, finito nel mirino anche dell’Hellas Verona, è pronto al trasferimento a Cagliari. Una sorta di giro inverso rispetto a Raoul Bellanova, da poche ore nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). Alfredo Pedullà, tramite un post sul suo account Twitter, ha fatto sulla situazione: «Cagliari, sprint per un doppio colpo di fascia: Franco Carboni dall’Inter e lo svincolato Pajac (un ritorno)».