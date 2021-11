Pedullà: «Brozovic, l’Inter aumenterà l’offerta! Rinnovo, ci sono speranze»

Per Brozovic l’Inter deve fare in fretta, visto che tempo un paio di mesi e potrà firmare a zero per la prossima stagione. Sul rinnovo Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, è fiducioso.

SI RISOLVE IN BREVE TEMPO? – Per l’Inter ora inizia a esserci una necessità sui tanti giocatori in scadenza di contratto. Alfredo Pedullà però non è convinto di un addio a zero del principale big all’ultimo anno: «Per me ci sono speranze, l’Inter per me aumenterà l’offerta per Marcelo Brozovic. Poi Brozovic, che sarà rappresentato dal padre e non dall’agente, saranno affari di famiglia e chiederanno ancora di più. Però l’Inter vuole risolvere questa pratica».