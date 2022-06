Pedullà: «Bremer si è promesso all’Inter. La sua scelta non è cambiata»

Alfredo Pedullà ha parlato di Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino obiettivo di calciomercato dell’Inter.

BREMER – Di recente stanno circolando voci su un possibile interesse del Milan per Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell’Inter. Tuttavia Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, pur non discutendo riguardo il gradimento da parte del club rossonero, conferma che il difensore del Torino “si è promesso in tempi non sospetti all’Inter” e attende soltanto le mosse in uscita da parte della società nerazzurra per diventare un nuovo centrale di Simone Inzaghi. Il giornalista esperto di calciomercato sottolinea anche che si deve attendere fino a quel momento, ma che la decisione del brasiliano “anche in queste ore non è cambiata“.

Fonte: AlfredoPedulla.com