Pedullà: «Bremer non ha cambiato idea! Decide lui, non i giornalisti»

Secondo Alfredo Pedullà la situazione legata a Bremer non è cambiata di una virgola, e la sua decisione ormai è stata presa.

STESSA IDEA – Altro che Bremer alla Juventus, Alfredo Pedullà chiarisce la situazione legata al difensore brasiliano: «Sarà Gleison Bremer a decidere il suo futuro, non i giornalisti con versioni diverse. Esattamente come Koulibaly: ha deciso lui dove andare, ma non dove lo avevano mandato. Nessuno è nella sua testa, ma fin qui Bremer non ha cambiato idea».