Pedullà: «Bremer-Inter? Storia non di oggi o di ieri! Ecco a quando risale»

Bremer ieri ha fatto male all’Inter con il gol del vantaggio granata dopo appena dodici minuti dal fischio d’inizio. Il difensore è molto vicino al club nerazzurro (vedi articolo), ma secondo Alfredo Pedullà è una storia già “vecchia”

QUESTIONE DI MESI – Gleison Bremer ieri si è messo in mostra contro l’Inter, vale a dire una delle squadre maggiormente interessate a lui per la prossima stagione. Secondo Alfredo Pedullà l’accostamento automatico all’indomani della sfida è normale, ma la realtà è un’altra: “Ieri Bremer migliore in campo. Oggi ovviamente lo accostano all’Inter in automatico ma è una storia non di oggi o ieri, di svolte improvvise, piuttosto di oltre due mesi fa”.