Pedullà: «Bremer acquisto straordinario! Asllani rimpianto per qualcuno»

Pedullà dagli studi di Sportitalia esprime una sua opinione legata a Gleison Bremer – ormai a un passo dall’Inter -, e il colpo Kristjan Asllani, in gol anche contro il Monaco.

ACQUISTO IMPORTANTE – Alfredo Pedullà dice la sua riguardo l’acquisto del difensore brasiliano: «Bremer è un acquisto straordinario per l’Inter, soprattutto perché lo prendi adesso nel momento in cui hai completato la squadra e ti manca quel tassello. Avevo una concorrenza importante perché in 6-7 si sono avvicinati, anche lo stesso Tottenham che poi è andato su Lenglet e il PSG che andrà su Skriniar. L’Inter lo ha studiato e non aveva alternative. Poi le cose che deve migliorare le migliorerà».

SU ASLLANI – L’esperto di mercato esprime la sua opinione anche sul centrocampista albanese: «Asllani sarà il rimpianto per qualcuno perché portare a casa un 2001 che non voleva fare il vice di nessuno, convincendolo a fare il vice di Marcelo Brozovic. Secondo me troverà anche lo spazio per giocare».