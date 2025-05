Pedullà apre: «Bonny-Inter, tracce significative! Mi aspetto questo»

Alfredo Pedullà si è pronunciato sul tema dell’interessamento dell’Inter per il centravanti del Parma Ange-Yoan Bonny. Pista molto calda in vista dell’estate.

LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny è uno degli attaccanti monitorati con maggior interesse dall’Inter per la sessione estiva di mercato. Il calciatore francese, che ha dato prova delle sue potenzialità in questa stagione al Parma, potrebbe rappresentare uno dei colpi dei nerazzurri nel reparto avanzato. Grazie alla sua capacità di attaccare lo spazio, offrendo soluzioni interessanti in fase offensiva, il classe 2002 è infatti un’opzione molto concreta su cui la dirigenza meneghina sta riflettendo seriamente in vista dell’estate. Anche se non la sola.

Bonny obiettivo concreto dell’Inter: il punto di Pedullà

POSSIBILE SCENARIO – A delineare i contorni di una possibile futura trattativa tra Parma e Inter per il passaggio di Bonny a Milano è stato Alfredo Pedullà. Il giornalista esperto di calciomercato si è così riferito al tema dalle colonne di Sportitalia.it: «Per Bonny la stagione è stata trionfale. Al punto che molte big gli hanno messo gli occhi addosso, con l’Inter che lo apprezza più di altri profili e che potrebbe decidere presto di uscire allo scoperto per anticipare la concorrenza. Sono tracce significative, tra uno Scudetto da assegnare e la Champions dei desideri».