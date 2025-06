Pedullà: «Bonny-Inter? Disponibilità Parma, i tempi per chiudere!»

Pedullà ha parlato di Bonny, l’attaccante del Parma finito fortemente nel mirino dell’Inter. Il giornalista esperto di mercato ha rivelato alcuni importanti dettagli dopo l’incontro di ieri sera.

IN CIMA ALLA LISTA – Inter tra Mondiale per Club e mercato. I nerazzurri oggi hanno lasciato Milano per recarsi negli States. Sono tuttora in viaggio e il 18 esordiranno contro il Monterrey. Ma è sempre calciomercato. E a tal proposito nella serata di ieri, in centro a Milano, è avvenuto un summit dirigenziale tra i dirigenti della Beneamata e quelli del Parma. Alfredo Pedullà si è servito del proprio canale YouTube per aggiornare sulla situazione: «L’Inter è partita per il Mondiale per Club che non puoi snobbare perché non ti dà soldi. Certo andare in campo dopo il massacro col Psg e quello con la Nazionale, tipo per Barella, e dopo le tante partite, non è semplice. Me ne rendo conto, ma bisognerà resistere. L’Inter ha aperto un tavolo di lavoro per l’Inter. Bonny è in cima alla lista. Ha provato a chiudere prima del Mondiale per Club, lo proverà a chiudere dopo o durante. Ha incassato la disponibilità del Parma». Il francese sembra davanti nelle gerarchie a Rasmus Hojlund del Manchester United.