Pedullà: «Bastoni sacrificato? Penso a Skriniar: a gennaio ceduto! Poi…»

Pedullà in collegamento video con gli studi di Sportitalia, ha parlato del futuro di Alessandro Bastoni facendo un paragone con Milan Skriniar.

SACRIFICATO – Alfredo Pedullà parla del futuro di Alessandro Bastoni e fa un paragone con un suo compagno di reparto: «A gennaio poteva essere ceduto Milan Skriniar, il Tottenham aveva chiuso ma lui è stato a dire no. Bastoni è un predestinato, però io penso alle cessioni della scorsa estate, sapevamo che non avresti risolto tutto in una sola stagione. Oggi se ti offrono 70-80 milioni devi pensarci sempre, ma prima deve arrivare. Secondo me però stiamo un po’ correndo. Con Bremer prenderesti uno dei migliori in Europa».