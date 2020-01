Pedullà: “Ausilio in missione per Vecino e Young. Ecco cosa farà l’Inter”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto sul mercato dell’Inter, che continua a non ruotare solo intorno ai nomi londinesi (vedi dichiarazioni di Ausilio). Non escono dai radar nerazzurri né Vidal né Young. In uscita anche Vecino

AUSILIO IN MISSIONE – Giornata importante per il mercato nerazzurro, Alfredo Pedullà riassume tutto: «In questo momento Arturo Vidal è blindato dal Barcellona, poi le cose possono cambiare. L’Inter ha aumentato l’offerta per Christian Eriksen da 10 a 15 milioni, mentre la richiesta del Tottenham è scesa a 25 a 20. C’è il sì di Olivier Giroud, che l’Inter spera di poter convocare presto per le visite mediche. Giroud è un affare essendo in scadenza con il Chelsea. La missione di Piero Ausilio è anche per capire come trovare una sistemazione a Matias Vecino e per dire ad Ashley Young di aspettare ancora, in attesa di sistemare Federico Dimarco e forse Valentino Lazaro. L’Inter non scarica Young dopo averlo bloccato, appena esce uno dietro potrebbe arrivare l’esterno del Manchester United. Questo è il mercato dell’Inter. Conte cerca un centrocampista diverso da Eriksen per tipologia, ma il danese è un fuoriclasse ed è giusto provare ad anticipare il suo arrivo. Nel frattempo si è in attesa di incassare dalla cessione di Gabigol al Flamengo e il Cagliari vuole prendere Andrea Pinamonti via Genoa».