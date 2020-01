Pedullà: “Blitz Ausilio, ecco la verità. Eriksen-Inter vicini: 4-5 milioni”

Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter che in questa fase gira attorno al nome di Christian Eriksen. Il giornalista riporta tutte le ultime novità sul blitz di Piero Ausilio a Londra. Di seguito le sue dichiarazioni su “Sportitalia Mercato” durante il momento social

AFFARE VICINO – Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul trequartista danese: «Eriksen? Di solito quando si è in scadenza di contratto la forbice di 4-5 milioni che c’è con il Tottenham diventa una forbice colmabile. Questo blitz di Piero Ausilio a Londra che l’Inter ha venduto come interlocutorio tanto interlocutorio non è. Ma fa bene l’Inter a venderlo come tale».