Pedullà: “Attacco Inter? Tutto ruota intorno a due operazioni: ecco quali”

Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia” e de “La Gazzetta dello Sport”, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, focalizzandosi sul reparto offensivo

PEDINA CHIAVE – L’assenza parziale di Lukaku, nel match contro la Sampdoria, ha reso evidenti le lacune dell’Inter nel reparto offensivo. Ma secondo Alfredo Pedullà, il mercato nerazzurro in attacco girerà necessariamente intorno a due uscite: «Oggi rinasce il tormentone sul vice Lukaku, che secondo me è il giocatore più importante dell’Inter. La squadra spegne la luce se non c’è. Dipende tutto da Andrea Pinamonti e Christian Eriksen. Il Benevento, in particolare, sta pressando per l’attaccante classe ’99, ma c’è anche il Bologna e l’ex Frosinone ha rifiutato diverse offerte dall’estero. Eder non è mai stato un nome concreto, resta complicato Olivier Giroud; mentre Graziano Pellé tornerebbe di corsa ma non per un contratto di sei mesi come offre l’Inter. Le alternative meno adatte al gioco di Conte, come Gervinho e Alejandro Gomez, vanno tenute in considerazione quando sapremo il futuro di Eriksen, ma per il danese, al momento non c’è alcuna trattativa calda».