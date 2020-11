Pedullà: “Aguero? Sondaggi Inter in passato. A parametro zero…”

Alfredo Pedullà

Aguero è in scadenza di contratto con il Manchester City al termine di questa stagione. Il Kun non è ancora certo di rinnovare con i Citizens e potrebbe anche andare via a parametro zero. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, parla delle possibilità per l’Inter.

OCCASIONE GRATIS – Alfredo Pedullà valuta il futuro di Sergio Aguero, possibile svincolato di lusso: «Aveva fatto dei sondaggi anche l’Inter in passato. Vediamo se lui deciderà di continuare o se riterrà chiuso il suo discorso col Manchester City. Credo che sia un discorso per giugno, a parametro zero, se non dovesse rinnovare con il Manchester City».