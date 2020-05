Pedullà: “Aguero fa gola a 2-3 club, c’è anche l’Inter! Il motivo”

Condividi questo articolo

Aguero potrebbe, a sorpresa, entrare nella lista di giocatori in corsa per l’Inter. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, spiega perché l’attaccante del Manchester City potrebbe sostituire Lautaro Martinez.

IL NOME NUOVO – Alfredo Pedullà riepiloga la vicenda: «Sull’Inter il discorso è molto semplice. Un po’ a sorpresa ieri abbiamo inserito nella lista anche Sergio Aguero: semplicemente perché, con Olivier Giroud ufficiale il rinnovo con il Chelsea, dopo la vicenda Dries Mertens, considerati i problemi che ci possono essere con l’obiettivo Timo Werner e avendo spiegato che Edinson Cavani sta aspettando di capire se arriverà un altro allenatore al PSG, Aguero era un obiettivo dell’Inter in passato di Suning e ha un contratto che scade nel 2021. È un profilo intenrazionale, è un grande attaccante che è andato leggermente in rotta di collisione con Pep Guardiola. Sicuramente è un profilo che dobbiamo seguire, perché se lui a un anno dalla scadenza, indipendentemente dalla sentenza definitiva sulle coppe, decidesse di andare via non credo che aspetterebbe un anno. Può essere un profilo che farebbe gola a due-tre club veri in giro per l’Europa, e possiamo metterlo in una lista che riguarda anche l’Inter. Poi di Lautaro Martinez dicevano che era il nuovo Aguero…»