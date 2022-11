Pedraza, c’è l’interesse dell’Inter ma la concorrenza è forte – TS

Anche se manca ancora più di un mese all’inizio del calciomercato invernale, i nomi accostati all’Inter si susseguono di giorno in giorno. L’ultimo in ordine di tempo è quello riportato da Tuttosport e corrisponde all’esterno del Villarreal Pedraza. Sul calciatore spagnolo c’è però fronteggiare la concorrenza di una rivale in Serie A.

ACQUISTO FUNZIONALE − L’Inter è alla ricerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio. Secondo Tuttosport l’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello dell’esterno del Villarreal Alfonso Pedraza. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Lo spagnolo è in grado di ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia e sarebbe la perfetta alternativa per sostituire un’eventuale partenza di Robin Gosens. Sul calciatore però non c’è solo l’interesse dell’Inter ma anche quello della Juventus (che valuta tanti nomi). Con Pedraza si potrebbe perciò profilare un interessantissimo un derby d’Italia sul mercato.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini, Stefano Lanzo