Pedraza-Inter, Gosens e un club inglese cambiano destino dello spagnolo?

Starebbe cambiando il quadro relativo ad Alfonso Pedraza, esterno seguito da tempo dall’Inter, per via di Robin Gosens e di un club inglese.

INTERESSE – Secondo quanto riportato da AS, Alfonso Pedraza è stato tra i primi nomi nella lista dell’Inter. Il Club lo segue da diverso tempo e la sua prestazione in amichevole dello scorso agosto, quando il Villarreal batté la squadra nerazzurra per 4-2 con anche un suo gol, convinse la dirigenza della Società meneghina.

PIANO – Il piano allora era di cedere Robin Gosens nel corso della sessione di calciomercato invernale e di andare a prendere lo spagnolo, per il quale erano già stati avviati dei contatti.

QUADRO – Tuttavia nelle ultime settimane il quadro sta cambiando. Infatti il tedesco sta migliorando la propria condizione fisica e sta lasciando buone sensazioni durante le recenti amichevoli. I suoi miglioramenti, uniti alla mancanza di offerte soddisfacenti, fanno crescere le possibilità che la cessione dell’esterno possa essere rinviata alla prossima estate.

CLUB INGLESE – Questo fa sì che lo spagnolo possa vestire la maglia di una compagine diversa questo inverno. A tal proposito, il Leeds United è alla ricerca di un sostituto di Junior Firpo, costretto ai box a causa di un grave infortunio. Inoltre la presenza nella squadra spagnola di Johan Mojica e Alberto Moreno apre alla possibilità di una cessione dell’esterno a gennaio, in presenza di un’offerta giusta.

Fonte: AS.com