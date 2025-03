Paz, il sogno dell’Inter ma occhio ad un turco! E in difesa 4 nomi – CdS

Paz rimane il grande sogno dell’Inter, che però ha messo gli occhi anche su un altro talentuoso giocatore, che fa il titolare nella nazionale turca. Quanto alla difesa in lista quattro nomi.

BABY TALENTI – Anche dai grossi ricavi della Champions League (questo l’ammontare attuale dell’Inter) passerà il mercato estivo del club di Viale della Liberazione. Il sogno più sogno di tutti è ovviamente quel Nico Paz, che sta facendo faville al Como di Cesc Fabregas. Il talentuoso argentino, figlio di Pablo Paz grande amico del pupi Javier Zanetti, piace e non poco alla dirigenza interista. I nerazzurri aspettano ovviamente il da farsi tra Real Madrid, proprietario del cartellino, e appunto il Como. La Beneamata tifa per le Merengues. Ma proprio tra le fila del Madrid piace anche il fantasista turco Arda Guler. Il ventenne, connazionale di Hakan Calhanoglu, sta trovando poco spazio tra i Blancos. Ecco perché, per l’estate, sarà un nome sicuramente da attenzionare.

Oltre a Paz e all’ipotesi Guler: l’Inter sonda anche il mercato dei difensori

IN DIFESA – Ma l’Inter dovrà fare anche qualche colpo in difesa. Uno se non due. Sulla lista della dirigenza interista ci sono almeno quattro nomi e tutti provenienti dalla Serie A: Hien dell’Atalanta, Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna e Gila della Lazio. Da capire se l’Inter affonderà per uno dei quattro o se dal calderone usciranno presto altri profili.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno