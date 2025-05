Paz, nuovo spiragli per l’Inter: il Real Madrid lo rivuole dal Como – CdS

Il futuro di Nico Paz potrebbe non essere a Como. Il Real Madrid lo rivuole indietro e adesso anche per l’Inter si riapre qualche spiraglio.

IL PIANO – Meglio un Paz al Real Madrid che al Como, soprattutto in ottica Inter e mercato. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, con il cambio di allenatore, da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso, le Merengues hanno cambiato le loro idee in merito alla posizione del talentuoso fantasista argentino ma di passaporto spagnolo. Il Real Madrid mantiene sul ragazzo tre clausole di riacquisto, tutte esercitabili ogni primo luglio dei prossimi tre anni: 9 milioni di euro per riportare il numero 79 a Madrid questa estate, 10 per la prossima e 11 per quella del 2027. Xabi Alonso lo vorrebbe già per il Mondiale per Club, ecco perché il Real potrebbe anticipare il riacquisto sborsando 11 milioni alla società lariana. E qui può entrare in gioco l’Inter.

Paz se torna al Real Madrid potrebbe diventare accessibile anche per l’Inter

CHIAVE – L’Inter, infatti, da tempo è grande estimatrice di Paz. Il vicepresidente Javier Zanetti ha peraltro un grande rapporto di amicizia con il padre Pablo e con tutta la famiglia del ragazzo. Se Paz dovesse ritornare a Madrid, allora l’Inter potrebbe proporre alla società spagnola una nuova partenza in prestito. Il Real, dunque, è la chiave. Anche perché se dovesse rimanere a Como a titolo definitivo, in quel caso ci vorrebbero circa 50 milioni di euro per strapparlo a Fabregas.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea De Pauli