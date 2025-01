Paz, l’Inter ribadisce l’interesse concreto! La trattativa – Sky

L’Inter ha ribadito il proprio interesse per il talento classe 2004 del Como Nico Paz. A confermarlo è Gianluca Di Marzio da Sky Sport, i dettagli sulla trattativa.

INTERESSE – Nico Paz sta incantando la Serie A in questa stagione. Il talento classe 2004 continua a mostrare sprazzi di tecnica e qualità assoluti. Anche in Como-Udinese ha lasciato il segno con il gol di testa che ha chiuso definitivamente i giochi. L’Inter in queste ore ha ribadito il suo interesse e si muoverà in estate per provare a comprarlo dalla squadra italiana. Non è l’unica però coinvolta nella trattativa, l’altro club più difficile da convincere è il Real Madrid.

Paz, il Real Madrid tra Inter e Como!

TERZO CLUB – Il Como ha acquistato Nico Paz per sei milioni di euro, ma la società spagnola ha una recompra per i prossimi tre anni a salire. Saranno 9 milioni nel 2025, 10 nel 2026 e 11 nel 2027. Tutte sono cifre accessibili per i Blancos, che inoltre hanno il 50% sulla futura rivendita. L’Inter potrebbe fare un’offerta in estate, per ora si parla solo del mercato da giugno in poi. La dirigenza è consapevole però delle difficoltà della situazione, in cui il Real Madrid ha anche il vantaggio di poter pareggiare offerte di altri club.