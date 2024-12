Paz, l’Inter mette in difficoltà il Real Madrid! Trattativa reale

Nico Paz è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per migliorare la rosa nella stagione 2025-2026. Lo spagnolo del Como ha impressionato, da Diario Sport arrivano novità sulla posizione del Real Madrid.

RENDIMENTO – Nico Paz è a tutti gli effetti uno dei migliori talenti in circolazione nel campionato italiano. Al Como ha segnato due gol e siglato tre assist, ma soprattutto si è conquistato un posto da titolare alla giovane età di 20 anni. Il club neo-promosso lo ha acquistato in estate per sei milioni di euro, ma il Real Madrid detiene un’opzione per riacquistarlo ed in più il 50% sulla futura rivendita. Gli spagnoli sono preoccupati dall’inserimento concreto dell’Inter.

Paz-Inter, la trattativa nel dettaglio

TRATTATIVA – L’Inter ha individuato in Paz il futuro del suo centrocampo e sarebbe disposta a spendere anche 25 milioni di euro. Il Real Madrid potrebbe acquistarlo alla metà del prezzo, ma deve decidere se effettivamente convenga portarlo in Spagna senza che possa giocare tante partite. Il talento non ha mai nascosto il suo amore per i Blancos, ma Javier Zanetti e l’apprezzamento di un grande club come l’Inter potrebbero farlo tentennare. Una soluzione per il Real di Carlo Ancelotti sarebbe quella di fare un Brahim Diaz-bis, lasciando all’Inter Nico Paz con un’opzione di riacquisto e rinegoziando l’accordo con il Como.