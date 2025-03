Paz, Inter tocca a te: c’è il sì del ragazzo! Occhio ad una cifra – CdS

Paz ha dato la sua disponibilità a venire all’Inter in estate. Ora sta al club nerazzurro sbrogliare la doppia matassa legata al talentuoso argentino.

DISPONIBILE – Il blasone dell’Inter e il lavoro neanche sottotraccia di Javier Zanetti ha fatto breccia nella testa di Nico Paz. Il ragazzo argentino ha dato la sua disponibilità, scrive il Corriere dello Sport, a trasferirsi in nerazzurro già a partire dalla prossima stagione. Pupi, anche sabato pomeriggio, si è recato al Sinigaglia per visionarlo da vicino. La leggenda interista, oggi vicepresidente del club, vanta un’amicizia di lungo corso con la famiglia di Paz e in particolare con il padre Pablo, avendo giocato per diversi anni nella nazionale argentina. L’idea adesso è quella di portare il figlio Nico all’Inter. La dirigenza e anche Oaktree stravedono per lui. Idem Simone Inzaghi, che gli potrebbe cucire addosso i panni della mezzala offensiva di qualità. Una sorta di Mkhitaryan 2.0. Ma l’Inter dovrà affrontare un doppio ostacolo.

Per Paz, l’Inter guardi con attenzione ad una cifra

DOPPIA STRADA – L’Inter, infatti, dovrà giocare una doppia partita. Da un lato quella con il Real Madrid, proprietario del cartellino. Le Merengues hanno tre diritti di recompra: da 9 milioni l’estate prossima, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027. Ma dall’altro lato, il Como, squadra attuale del baby Paz, sborsando circa 20-25 milioni di euro potrebbe cancellare qualsiasi opzione nelle mani degli spagnoli. Insomma, è tutto ancora in ballo. L’Inter, dal canto suo, analizza il da farsi e pensa alla strategia più ottimale per accaparrarsi uno dei talenti più importanti del panorama internazionale. Magari offrendo una cifra leggermente più superiore al Real.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia