Paz-Inter, super attenzionato: un’ipotesi con il Real Madrid!

Paz domani avversario dell’Inter, ma in futuro potrebbe diventare anche un oggetto di mercato. Il ragazzo è di proprietà del Real Madrid.

ATTENZIONATO – Domani sera l’Inter affronterà il Como del talentuosissimo Nico Paz. Il ragazzo argentino del 2004 sta incantando questo campionato e su di lui hanno messo gli occhi diversi club, tra cui anche l’Inter. Paz rimane allo stesso sotto orbita Real Madrid, che sborsando circa 12 milioni di euro potrebbe prelevarlo dal Como. A spiegare la situazione intorno a Paz ci ha pensato Fabrizio Biasin, collega di Libero e molto vicino alle questioni nerazzurre. Il suo commento su Radio 24: «Super attenzionato Nico Paz, che potrebbe diventare anche un giocatore interessante in futuro per l’Inter, semmai l’Inter riuscirà a convincere il Real Madrid che ha il diritto di recompra sul Como a portarlo in prestito con diritto. Ma usiamo mille condizionali». Anche Simone Inzaghi ha risposto nel pomeriggio ad una domanda su Paz, dicendo la sua in conferenza stampa. Qualche approccio tra l’Inter e Paz è già avvenuto e in particolar modo tra il classe 2004 e Pupi Zanetti, vicepresidente nerazzurro. Quest’ultimo è anche andato a vederlo da vicino nell’ultima uscita del Como contro la Roma al Sinigaglia. In quella partita, lo stesso argentino ha segnato il gol del definitivo 2-0.