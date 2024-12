Paz, l’Inter fa sul serio: pressing! Col Real Madrid 2 opzioni – TS

Inter pazza di Nico Paz. Il club nerazzurro fa sul serio per il giovane argentino del 2004, in primavera l’affare potrebbe decollare. Con il Real Madrid, proprietario del cartellino, ci sono due opzioni in ballo. Tuttosport analizza l’affare.

PRESSING – Il talento di Paz non è passato inosservato e in casa Inter hanno iniziato un pressing costante per portare il ragazzo argentino, ma nato a Tenerife, a Milano in estate. Anche lunedì sera contro il Como, Paz è stato giudicato positivamente sia dalla dirigenza che da Simone Inzaghi, il quale peraltro ne aveva parlato molto bene anche nella conferenza stampa di vigilia. Insomma, all’Inter si sono innamorati calcisticamente di Paz. Il classe 2004, oggi al Como ma di proprietà del Real Madrid, potrebbe fare il percorso fatto alla Lazio da Luis Alberto: ossia arrivare da trequartista per poi diventare, anche grazie al lavoro di Inzaghi, una meravigliosa mezzala. Le qualità al ragazzo non mancano di certo.

Paz, l’Inter studia le mosse con il Real Madrid

SCENARI – L’Inter fiuta il colpo, tanto da lavorare sui fianchi anche grazie al pressing di Javier Zanetti e all’amicizia col papà Pablo. Con il Real Madrid, riferisce Tuttosport, ci sono due opzioni che potrebbero delinearsi. O ripetere un affare alla Hakimi, ossia prenderlo a titolo definitivo dopo il riscatto delle Merengues dal Como per 12 milioni di euro. Oppure se il Real Madrid non volesse decidere di lasciarlo andare definitivamente, provare un colpo stile Juventus alla Morata o stile Milan alla Brahim Diaz. Ovvero, prenderlo dando però la possibilità al Real Madrid di poter attivare dopo due anni la recompra. In questo caso, però, i dirigenti dell’Inter potrebbero imporre una condizione. Ad esempio, se la Beneamata dovesse investire 20-25 milioni per ingaggiare Paz, nell’estate del 2027 il Real Madrid dovrebbe sborsare almeno 40 milioni per riprenderselo. In questo modo, l’Inter avrebbe un reale guadagno in caso di perdita di Paz, lavorando per sé stessa e non solo pro Real Madrid. Ci sarebbe anche una terza opzione, che scatterebbe nel caso in cui il Real Madrid non riscattasse Paz, che a questo punto diventerebbe a pieno titolo un giocatore del Como. Se dovesse verificarsi tale scenario, l’Inter andrebbe a trattare solamente con la società lariana.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira