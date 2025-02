Paz-Inter, Romano: «Una sola strada, questa!» Poi parla di Frattesi

Fabrizio Romano ha parlato di Nico Paz e del forte interesse dell’Inter. Al contempo, è ritornato a parlare anche di Frattesi.

NESSUN DUBBIO – Fabrizio Romano, in collegamento con Viva El Futbol insieme ai noti Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. L’esperto di calciomercato, dopo aver parlato delle possibili mosse estive dei nerazzurri e dell’attuale difensore del Manchester City Khusanov, ha risposto alla domanda sulla situazione di Davide Frattesi a gennaio: «Frattesi-Roma non è mai stata un’operazione vicina a concludersi, per l’Inter erano 40 milioni o nulla. La Roma ha provato a capire se ci fosse la disponibilità, ma ha trovato il muro. In estate rimane da capire, perché vedere un giocatore come Frattesi in panchina è sicuramente una situazione un po’spiacevole». Il giocatore alla fine non se n’è andato, decidendo di rimanere in nerazzurro. D’altronde l’Inter, come riferisce anche Fabrizio Romano, non è mai scesa dalla sua cifra di 40 milioni di euro.

Paz-Inter, una sola strategia percorribile per Romano

PAZ – Allo stesso modo Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione legata al fenomeno del Como: «Paz? Il Como paga 6,5 milioni di euro per il 50% del giocatore dal Real Madrid. Ha tre clausole di riacquisto: 8 milioni in estate, giugno 26 nove milioni, giugno 27 dieci milioni di euro. Ora il Real Madrid deve capire cosa fare. Lui vuole essere in futuro un giocatore del Real. Vero che l’Inter si è mossa e Zanetti ha una grandissima amicizia con il padre. Quindi il club nerazzurro sta lavorando su lato giocatore, ma se continuerà a giocare così sarà dura per tutti. L’unica strategia per provarlo a prendere è questa: riuscire ad avere il giocatore in una posizione veramente forte e andare dal Real Madrid e dire ‘inventiamoci’ qualcosa fra uno-due anni che accontenti tutti».