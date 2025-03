Paz-Inter, ostacolo Real Madrid? Un’idea avvantaggia il Como – SM

Situazione Paz in continua evoluzione. Il ragazzo piace tantissimo all’Inter, ma è di proprietà del Real Madrid. I Blancos potrebbe avvantaggiare il Como.

OBIETTIVO – Non è un mistero che Nico Paz piaccia tantissimo alla dirigenza dell’Inter, ma ci sono due ostacoli da dover superare. Il primo è ovviamente il club che detiene il cartellino del ragazzo, ossia il Real Madrid; il secondo è il Como, attuale squadra del talentuoso argentino. Le Merengues, come già ampiamento detto, ha una tripla recompra su Paz: a nove milioni per il 2025, a dieci per il 2026, a undici per il 2027. Inoltre, in estate, lo stesso Real Madrid potrà avvalersi del 50% su una eventuale futura rivendita del ragazzo. Per quanto riguarda un suo ritorno, poi dipenderà da chi sarà anche l’allenatore del Real nella prossima stagione: o Carlo Ancelotti, il quale ha parlato proprio di Paz nelle ultime ore, o ad esempio Xabi Alonso.

L’idea del Real Madrid su Paz: il Como sorride e l’Inter meno

IDEA – Ma, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’idea del Real Madrid è di lasciare il calciatore ancora a Como dove può continuare a crescere e fare esperienza. Questa al momento la soluzione ideale per il Real. Anche perché dentro il club blancos c’è chi si domanda se il fantasista abbia già la personalità per emergere nel club più famoso del mondo, lottare per imporsi con le stelle della squadra da Bellingham a Mbappè e Vinicius