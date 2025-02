Paz-Inter, il DS Como Ludi: «Folle una cosa, ma capiamo la stima»

Paz è corteggiato dall’Inter, ma anche da altre società. E lo sa bene il DS del Como Ludi, che ha parlato bene del gioiello argentino che sta incantando il campionato italiano. Questo il suo intervento.

APPREZZAMENTI COMPRENSIBILI – Il Como domenica all’ora di pranzo ha sorpreso tutti battendo il Napoli di Antonio Conte e regalando all’Inter il primato della classifica, in prossimità dello scontro diretto tra nerazzurri e partenopei, atteso per sabato alle ore 18. Sul Corriere dello Sport, ha parlato il Direttore Sportivo della società comasca, Carlalberto Ludi. Non poteva mancare ovviamente la domanda su Nico Paz, talentuosissimo argentino molto apprezzato dall’Inter. Queste le sue parole sulla possibilità di volerlo tenere a Como: «Saremmo folli a non provarci fino alla fine. La volontà l’abbiamo già espressa pubblicamente, sappiamo che lui adora lavorare con Cesc. Si trova molto bene nel contesto, il club gli ha aperto le porte ed è centrale nello sviluppo tecnico. Poi capiamo gli apprezzamenti delle altre società, io penso solamente a quanto possiamo fare noi per tenerlo. Recentemente l’ho definito come un progetto di grande campione, ha ancora margini di miglioramento. Può diventare un top, in quanti anni e in questi mesi non lo so, ma è un grandissimo lavoratore».