Paz(za) Inter amala, sogno e speranza! E piacciono altri due – TS

Non è un mistero che l’Inter si è innamorata del talento cristallino di Nico Paz. La società in estate ci proverà, ma farà lo stesso anche per altri due talenti.

SCENARIO – Inter pazza di Nico Paz, e come dargli torto! Il talento argentino del Como sta brillando in questa Serie A e i nerazzurri stanno lavorando sottotraccia per cercare di acquistarlo. Il suo cartellino è diviso tra Real Madrid e Como. Le Merengues, a fine stagione, potrebbero riacquistarlo per circa 12 milioni di euro. E in effetti la speranza dell’Inter sta proprio qui. Da Viale della Liberazione restano convinti che trattare con gli spagnoli diventerebbe più semplice, anziché farlo con la società comasca. Nel primo caso, i nerazzurri potrebbero offrire al Real Madrid, dove Paz sarebbe probabilmente chiuso, un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Nel caso in cui invece, il Como acquistasse Paz dal Real Madrid, allora l’Inter dovrebbe presentarsi dalla società dei fratelli Hartono con circa 40 milioni. Insomma, la situazione è in divenire.

Non solo Paz, l’Inter ha anche nel mirino Ricci e Castro

GLI ALTRI DUE OBIETTIVI – Ma Paz non è l’unico obiettivo dell’Inter. Nel mirino ci sta un altro centrocampista, ossia l’italiano del Torino Samuele Ricci (concorrenza del Milan) e l’attaccante argentino del Bologna Santiago Castro. A proposito di quest’ultimo, la società felsinea lo valuta sui 25-30 milioni. In estate, comunque, il budget previsto dai nerazzurri non dovrebbe essere banale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini