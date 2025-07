Paz difficile rinforzo per l’Inter, per strapparlo al Como serve cifra folle

Nico Paz anche nella prossima stagione giocherà al Como di Cesc Fabregas. Fabrizio Romano, dopo aver parlato della situazione Hakan Calhanoglu-Inter, si è espresso così sul futuro del giovane fantasista argentino.

VIA SOLO PER CIFRE FOLLI – Nico Paz è destinato a restare per l’Inter, almeno per questa sessione estiva di calciomercato, solamente un sogno. L’argentino del Como, infatti, rimarrà a giocare in riva al Lago con il Real Madrid che ha deciso di non esercitare il diritto di riacquisto pari a otto milioni di euro. Per strapparlo ai lariani adesso ci vorrebbe, secondo Fabrizio Romano, una cifra folle ed esorbitante. Ecco cos’ha raccontato dal suo canale YouTube: «Molto difficile che un rinforzo per l’Inter possa essere Nico Paz. Il Como comunica che l’argentino rimarrà nel progetto. Mai stato nulla su Arda Guler e l’Inter. Su Paz la tentazione c’è stata ma l’Inter sa che il Como lo ritiene un pezzo importante del proprio organico. Il Real ha provato a riportarlo, ci sono due state due riunioni: una prima del Mondiale per Club. Ma il Real ha deciso di puntare su Mastantuono e quindi di lasciare Paz al Como. Nel 2026 la recompra è a 9 milioni, nel 2027 a 10. Per strappare Paz al Como servirebbe cifra folle».