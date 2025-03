Paz come Lautaro Martinez? Zanetti riprova il regalo all’Inter – TS

Zanetti lavora per portare Nico Paz all’Inter. Pupi ha iniziato a lavorare ai fianchi del talentuoso connazionale e ritenta il colpo alla Lautaro Martinez.

DOPPIO REGALO – Anche fuori dal campo, Javier Zanetti si prodiga per la sua Inter. La leggenda nerazzurra, oggi vicepresidente, dopo aver sbloccato nel 2018 l’arrivo di Lautaro Martinez all’Inter dal Racing Avellaneda, grazie all’amico Diego Milito, e svicolando la concorrenza agguerrita di Atletico Madrid prima e Borussia Dortmund poi, ci sta provando anche per Nico Paz. Pupi sta lavorando ai fianchi del talentuosissimo argentino figlio d’arte. Pablo Paz, il padre, è stato giocatore e compagno di nazionale dello stesso Zanetti. La lunga amicizia tra i due potrebbe essere determinante per sbloccare l’affare. In Argentina, Pupi è un’icona ciò potrebbe ancor di più favorire l’eventuale arrivo del centrocampista del Como in nerazzurro.

Paz, l’Inter dovrà fare da terzo incomodo: due elementi

LAVORO – Ovviamente per l’Inter ci sarà da affrontare la doppia partita tra Como e Real Madrid. Paz sta infatti giocando in Lombardia, ma rimane di proprietà delle Merengues. In estate, la società più gloriosa al mondo ha un diritto di recompra (in realtà ne avrebbe tre a salire), ma il Como farà di tutto pur di tenerselo stretto. L’Inter dovrà fare insomma da terzo incomodo per vincere la causa. Zanetti è al lavoro proprio per questo. E punta su due cose: la volontà di Paz di giocare con continuità a grandi livelli e al Real Madrid potrebbe avere qualche difficoltà e poi sulla tradizione “argentina” in casa Inter. Qui in tanti hanno scritto la storia.

Fonte: Tuttosport – S.P.