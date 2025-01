Paz, Ceccarini aggiorna: «Ecco quando la decisione del Real Madrid!»

Nico Paz è uno dei giocatori per cui l’Inter potrebbe fare sacrifici a livello economico. Niccolò Ceccarini ha dato aggiornamenti sulla sua situazione da Tutti Convocati.

SITUAZIONE – Nico Paz ha catturato l’attenzione dell’Inter, che lo segue in attesa della prossima estate di calciomercato. Il giovane talento classe 2004 sta illuminando la Serie A con i suoi colpi di genio al Como. L’ultimo proprio nello scontro salvezza di questo lunedì contro il Lecce, dopo aver sbagliato tra l’altro un calcio di rigore. Dalla Spagna hanno confermato dell’interesse nerazzurro per Paz, tanto da descrivere il Real Madrid in difficoltà.

Paz, il momento della decisione del Real Madrid: Inter attenta

AGGIORNAMENTI – Il Real Madrid ha un’opzione di riacquisto dal Como, che ha pagato Paz sei milioni di euro e lasciato ai Blancos anche il 50% della futura rivendita. Dopo esser passati perciò dal Como l’Inter dovrebbe anche trattare con gli spagnoli. Niccolò Ceccarini ha definito il momento in cui a Madrid verrà presa una posizione definitiva sull’eventuale ritorno del trequartista: «A Carlo Ancelotti Nico Paz piace molto, si son garantiti la possibilità di riacquistarlo fino al 2027. Se continua così non ci saranno problemi a farlo rientrare nel progetto Madrid, secondo me prenderanno una decisione a primavera inoltrata».