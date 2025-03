Paz e Arda Guler, stallo. L’Inter ha una speranza e ragiona – TS

Strada in salita sia per Nico Paz che per Arda Guler in casa Inter. I due del Real Madrid piacciono, ma ad oggi è difficile arrivarci. L’Inter comunque mantiene una speranza e allo stesso tempo ragiona su altre piste.

SPERANZA – Ad oggi il borsino dice: né Paz e né Arda Guler, ma in estate chissà… Si sa le vie del calciomercato sono infinite. Ma al momento, spiega Tuttosport, la realtà è questa. Per quanto riguarda Nico Paz, il sogno dell’Inter, sia Como che Real Madrid spingono per un altro anno di permanenza nella società lariana. Il Real Madrid ha tre opzioni di riacquisto fra la prossima estate o quella del 2027 versando al club lombardo rispettivamente 8, 9 o 10 milioni. Lo stesso Cesc Fabregas settimana scorsa si è recato a Valdebebas per parlare direttamente con Ancelotti. La speranza dell’Inter si chiama Javier Zanetti. Il vicepresidente sta lavorando ai fianchi ormai da tempo con il padre Pablo. Da capire se potrà convincere o meno Nico a volare in direzione Milano.

Arda Guler vuole rimanere a Madrid e l’Inter pensa anche ad altro

RIMANERE – Non solo Paz. Quanto ad Arda Guler, in un’intervista recente ha dichiarato di voler rimanere a Madrid a giocarsi le sue carte. Detto ciò, al Real sta giocando comunque poco. Dopo una prima stagione condizionata dagli infortuni (13 presenze e 6 gol, tutti nel finale di annata ’23-24), in questa è sempre stato disponibile, ha pure messo insieme 30 presenze, ma solamente 10 da titolare per 1.088 minuti totali. Insomma per entrambi la strada è in salita, ma l’Inter sta iniziando a ragionare anche su altre piste, soprattutto in attacco.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini