Paventi: «Skriniar, presto novità. Lui grande rispetto di Inter e tifosi»

Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha aggiornato riguardo la situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar, sempre più in bilico con l’Inter.

IN USCITA – Paventi in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo ha parlato del difensore slovacco: «Tormentone Milan Skriniar? Da qui al 31 gennaio non succederà nulla. Il giocatore non parla del suo futuro, capiremo meglio nei prossimi giorni perché sappiamo che ha sempre avuto un grande rispetto dei tifosi e della maglia che indossa. Abbiamo visto a Monza triscioni e cori per lui, che vanno un po’ oltre Skriniar giocatore e che premiano la sua elegenza. In campo è sempre stato tra i migliori e uomo esemplare. Non conosciamo l’altra parte della vicenda, ci mancano dei passaggi e capiremo più avanti perché qualcosa succederà, il silenzio non durerà molto».