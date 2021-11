Paventi: «Perisic in grande forma. Inter ragiona sul rinnovo: le tappe»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime su Ivan Perisic e sul possibile rinnovo dell’esterno croato

RINNOVO – Andrea Paventi è possibilista sul rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter: «Perisic sta avendo una continuità di rendimento che era partita già l’anno scorso con Conte. Adesso lui ha trovato fiducia, prima forse faceva fatica a scappare indietro. Adesso fa tutta la fascia, fornisce l’assist a Dzeko per il 2-0 con lo Shakhtar Donetsk. È un calciatore nel pieno della maturità ed in grandissima forma. Rimane l’elemento legato alla scadenza del contratto nel giugno del 2022 su cui si sta ragionando. Ci sono la volontà del calciatore e le considerazioni dell’allenatore, oltre a delle considerazioni da fare in prospettiva futura. I discorsi sul rinnovo di Perisic si apriranno non appena Brozovic rinnoverà».