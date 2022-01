Paventi: «Handanovic, si discuterà il rinnovo. Onana gran colpo»

L’Inter ha chiuso per Andre Onana, portiere dell’Ajax (vedi articolo). L’estremo difensore arriverà la prossima stagione quando scadrà il suo contratto con la squadra olandese e intanto l’Inter prepara il rinnovo di Samir Handanovic. Ecco le ultime da parte di Andrea Paventi.

RINNOVO – L’Inter ha messo a segno un gran colpo per la prossima stagione. Prendere Onana dall’Ajax è sicuramente un colpo da novanta di Marotta e Ausilio, soprattutto a zero. Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto però anche sull’attuale portiere nonché capitano dell’Inter. «Handanovic è in scadenza ma è anche un giocatore che l’Inter vuole tenere e del rinnovo se ne parlerà. Onana è stato un po’ top-secret, ora tornerà all’Ajax e poi a giugno sarà qui. E’ un gran colpo. Le squadre hanno sempre due portieri titolari e l’Inter voleva averli con Onana che è un giocatore esperto e ha caratteristiche che fanno comodo. Handanovic insegue Bordon per il record di imbattibilità con la maglia dell’Inter ma è un portiere in condizione come la squadra».

Fonte: Sky Sport 24