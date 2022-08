Paventi: «Addio Sanchez forse oggi! Skriniar e Dumfries? Deadline Inter»

L’Inter lavora alle uscite. Oggi potrebbe essere il giorno dell’addio di Sanchez, mentre su Skriniar e Dumfries possibile deadline in vista. I nerazzurri vogliono chiudere i giochi

ADDIO AD UN PASSO − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, si è espresso a proposito di Sanchez: «Alexis Sanchez non ha fatto quello che ci si aspettava nonostante il gol in finale di Supercoppa Italiana. Oggi potrebbe essere il giorno dell’addio, da capire se il rappresentante Fernando Felicevich andrà in sede. Ausilio al momento è ad Appiano Gentile. Potrebbe arrivare oggi la comunicazione dell’addio di Sanchez. In questo modo l’attacco si riduce. A livello di monte ingaggi, la sua uscita darà sicuramente una mano. Uscite? Pinamonti solamente. L’Inter ha giocatori che interessano ai grandi club tipo Milan Skriniar e Denzel Dumfries ma il club darà sicuramente una deadline».