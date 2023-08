Pavard, visite mediche con l’Inter in settimana. Solo il via libera

Benjamin Pavard e Inter sono sulla stessa linea d’onda: il francese aspetta il via libera per partire verso Milano. In settimana ci saranno già le visite mediche.

VISITE – Il Bayern Monaco ha accettato la nuova proposta dell’Inter, si sta già muovendo per trovare il sostituto di Benjamin Pavard secondo Fabrizio Romano. Stasera il club sta svolgendo colloqui con i possibili candidati al ruolo. I nerazzurri aspettano solamente il via libera per chiudere l’affare, il giocatore potrebbe essere a Milano in settimana per fare le visite mediche.