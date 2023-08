Pavard più vicino all’Inter? Chalobah priorità Bayern Monaco, Tuchel ha deciso

Pavard oggi conoscerà il suo futuro, consapevole di volere solo l’Inter. Intanto Trevoh Chalobah è l’obiettivo principale del Bayern Monaco, si lavora per trovare l’intesa definitiva. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

TRATTATIVA NEL VIVO – Benjamin Pavard sta all’Inter così come Trevoh Chalobah (si spera) sta al Bayern Monaco. Già che Thomas Tuchel abbia preso una decisione, fa ben sperare la dirigenza nerazzurra che entro oggi chiede il via libera per il difensore francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Chalobah rappresenta adesso una priorità per il Bayern Monaco che lavora per trovare un accordo con il Chelsea, dato che il giocatore ha già dato disponibilità al trasferimento dopo aver parlato telefonicamente con lo stesso Tuchel. Se l’accordo per Chalobah dovesse fallire, Bella-Kotchap è l’alternativa migliore poiché ci sono anche trattative tra i club. La trattativa entra nella fase cruciale, così da definire anche la cessione di Pavard.

Fonte: Florian Plettenberg – Sky Sport DE