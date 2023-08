Pavard spinge per andare all’Inter: ci sono novità sulla trattativa!

Pavard spinge per approdare all’Inter in vista della stagione 2023/24 e il club nerazzurro sta provando in tutti i modi a trovare l’accordo con il Bayern Monaco. Le ultime novità.

NUOVI CONTATTI − Ci sono novità per quanto riguarda la trattativa che l’Inter sta provando a imbastire per Pavard e a riferirle è stato il giornalista Fabrizio Romano a SosFanta.com:«Inter e Bayern Monaco stanno parlando anche oggi per Benjamin Pavard. Dopo l’offerta fatta ieri di 25 milioni di euro totali, oggi l’Inter si è rimessa in contatto con il club tedesco. Tra oggi e domani il club nerazzurro spera di sapere tra oggi e domani se è fattibile. Il giocatore sta spingendo tanto. In Italia viene più che volentieri e ha sempre avuto il desiderio di arrivare in Italia. Ha voglia di cambiare e il nostro Paese lo stimola. Sta spingendo più possibile. Contatti in corso e bisogna capire se si riesce a chiudere. L’Inter vuole almeno provarci e sta facendo il possibile per arrivare al giocatore».