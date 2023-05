Pavard profilo perfetto per l’Inter! Lui ha già dato l’OK: un solo nodo – CdS

Pavard, che era già stato vicino all’Inter in inverno, secondo il Corriere dello Sport è il profilo perfetto per sostituire Milan Skriniar. Resta però solo un nodo da sciogliere.

SOSTITUTO – Pavard era il preferito dell’Inter a gennaio, nel caso in cui il PSG avesse messo sul tavolo l’offerta giusta per portare subito Milan Skriniar in Francia. Da quel momento, i dialoghi tra la dirigenza dell’Inter e il suo entourage non si sono mai interrotti, anzi. Secondo il quotidiano romano, il difensore francese rappresenta per il club nerazzurro il profilo perfetto per sostituire lo slovacco: 27 anni (un anno più giovane di Skriniar), nasce terzino destro, ma spesso ha giocato da difensore centrale tanto da aver di fatto cambiato ormai ruolo. In aggiunta, il francese è un giocatore di livello internazionale, campione del mondo con la sua nazionale nel 2018. Il discorso concorrenza resta il vero nodo da sciogliere. Il vantaggio è che il lavoro diplomatico con i suoi rappresentanti è cominciato da tempo. E, se già qualche mese fa Pavard aveva manifestato il suo apprezzamento per la squadra nerazzurra, figuriamoci adesso dopo aver conquistato una finale di UEFA Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno