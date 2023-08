Pavard, offerta Inter ancora distante! Ma il Bayern Monaco rischia – Sky

Pavard è l’obiettivo principale dell’Inter per quanto riguarda la difesa, a tal punto da aver già presentato un’offerta ufficiale al Bayern Monaco (che ritiene ancora bassa). Ma i tedeschi rischiano.

DISTANZA – L’Inter ha presentato un’offerta per Pavard di circa 30 milioni di euro, è lui il difensore in cima alla lista dei desideri della dirigenza per sostituire Milan Skriniar. Il calciatore francese non è più incedibile per il Bayern Monaco, che però chiede almeno 10 milioni in più rispetto l’offerta dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, i tedeschi valutano addirittura la possibilità di perderlo a zero la prossima stagione pur di non cederlo a un’offerta più bassa. Fronte Inter si cercherà di limare alcuni dettagli per avvicinarsi sempre di più.