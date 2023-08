Pavard, il nome del suo sostituto al Bayern Monaco – Sky

Benjamin Pavard sta per diventare un giocatore dell’Inter. Il calciatore è pronto a vestire la maglia nerazzurra, il Bayern Monaco è in fase di trattativa per il suo sostituto secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport.

POST-PAVARD – Il Bayern Monaco ha accettato l’ultima offerta dell’Inter per Benjamin Pavard: 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il calciatore si unirà molto presto alla squadra di Simone Inzaghi, forse addirittura domani partirà per Milano. Mancano solo i dettagli tra il club meneghino e il calciatore, poi il sostituto del francese per il club bavarese. I tedeschi sono su Geertruida del Feyenoord.