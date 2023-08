Pavard, nessun veto dal Bayern Monaco: tutto sta all’Inter! Scenari

L’Inter continua a trattare per Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il forte difensore francese ieri non ha preso parte alla vittoria dei bavaresi all’esordio contro il Werder Brema

LA SITUAZIONE − L’Inter tratta col Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni di Pavard. Il difensore francese, in scadenza nel 2024, piace parecchio ai nerazzurri. Ieri sera, Tuchel lo ha tenuto per 90 in panchina nella sfida d’esordio dei campioni di Germania contro il Werder Brema. Come riferisce Phillip Kessler, giornalista vicino alle questioni del Bayern, in linea di principio il club tedesco è ancora disposto a cedere Pavard, ma tutto resta nelle mani dell’Inter. Serve alzare l’offerta di 25 milioni.