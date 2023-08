Pavard-Inter, via libera vicino? Arriva un segnale incoraggiante!

Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco per andare all’Inter, con la quale ha già un accordo su tutto. L’ostacolo è Tuchel che non vuole liberare il francese se prima non arriva un degno sostituto. Intanto secondo Nico Linner della Bild, arriva un segnale incoraggiante per i nerazzurri

SEGNALI – Benjamin Pavard ha chiesto al Bayern Monaco di andare all’Inter con tanto di accordo su contratto e ingaggio. Il club nerazzurro e quello bavarese a loro volta si sono idealmente stretti la mano sulla base di 30 milioni più 2 di bonus ma nelle ultime ore è sceso in campo Thomas Tuchel, determinato a non lasciare andare il francese se prima la società non lo rimpiazza degnamente. Intanto dalla Baviera, secondo quanto rivelato dalla Bild, arriva un segnale incoraggiante per l’Inter: Pavard infatti non è ancora sceso in campo con la squadra per l’allenamento pomeridiano. In arrivo il via libera?