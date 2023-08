Pavard-Inter, Tuchel ha preso una decisione? Novità su Chalobah!

Pavard vuole l’Inter e il club nerazzurro attende il via libera di Tuchel che non lascerà andare il francese se prima non arriva il sostituto in Baviera. Intanto dall’Inghilterra giungono ottime notizie per Inzaghi perché Chalobah sembra aver convinto l’esigente allenatore del Bayern Monaco. Di seguito quanto rivelato dal Telegraph

CONVINZIONE – Benjamin Pavard può finalmente approdare all’Inter? Dall’Inghilterra giungono buone notizie per i nerazzurri che hanno un accordo con il difensore e anche con il Bayern Monaco ma aspettano da giorni il via libera di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, infatti, non lascerà andare Pavard se prima in Baviera non arriva il sostituto, individuato in Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo le ultime del Telegraph, Tuchel lo vuole a tempo indeterminato e quindi le trattative procedono spedite.