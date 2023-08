Il Bayern Monaco fa la voce grossa con l’Inter e non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente Pavard. Tutto comunque resta ancora aperto.

COMPLICAZIONI – Per l’Inter sembra essersi complicata la strada che porta a Benjamin Pavard. Tuttavia la trattativa, pur risultando lunga e complicata, non è ancora chiusa. Secondo quanto riporta Daniele Miceli, nel corso dell’edizione di SportMediaset, per l’eventuale arrivo in nerazzurro del difensore francese è ancora tutto in piedi. L’Inter ha offerto al Bayern Monaco 25 milioni di euro più bonus, ma la richiesta è di almeno 35. A permettere al club tedesco di dettare le condizioni, nonostante Pavard sia in scadenza di contratto fra un anno, è la presenza di un’altra pretendente. Sul difensore, infatti, c’è anche il Manchester United, che per raggiungerlo deve prima cedere Harry Maguire. Quest’ultimo, però, non sembra essere intenzionato a partire.

Fonte: Sky Sport 24 – Daniele Miceli