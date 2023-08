Pavard, l’Inter si avvicina alle richieste del Bayern Monaco! Sua volontà decisiva – CdS

Pavard è il primo nome nella lista dei dirigenti dell’Inter, soprattutto dopo che è saltato l’affare Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri si sono avvicinati alle richieste del Bayern Monaco e la volontà del giocatore farà la differenza.

DECIDE IL GIOCATORE – Pavard è diventato l’obiettivo numero per la difesa nerazzurra dopo l’addio definitivo a Samardzic. La dirigenza dell’Inter, difatti, ha subito recapitato un’offerta da 25 milioni di euro, bonus compresi e con formula dell’operazione da concordare. I tedeschi hanno detto che non è ancora sufficiente: ne pretendono più di 30. Le distanze, insomma, non sono enormi e il fatto che Pavard abbia il contratto in scadenza nel 2024 e che voglia andare via (oggi potrebbe non giocare), farà la differenza. Inoltre, il giocatore ha già dato disponibilità all’Inter lo scorso gennaio, quando Milan Skriniar dava l’OK al Paris Saint-Germain.

LA CONCORRENZA – Per l’Inter, comunque, c’è da superare la concorrenza del Manchester United. Che, però, a sua volta, ha il problema di dover prima piazzare Maguire. Era stato raggiunto un accordo con il West Ham ma il calciatore di trasferirsi proprio non ne vuole sapere. Attenzione inoltre all’Arsenal, con Arteta che potrebbe decidere di puntare sul francese dopo l’infortunio di Timber.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno