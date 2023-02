Pavard-Inter, retroscena sull’accordo saltato… C’entra il PSG!

Benjamin Pavard è uno dei nomi usciti alla fine del mercato di gennaio come eventuale sostituto di Milan Skriniar per lasciar partire lo slovacco subito. Un accordo trovato tra club e giocatore, ma bloccato dal Bayern Monaco a causa del PSG

RINFORZO BLOCCATO – Ci pensa il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri a rivelare un curioso retroscena sul mercato invernale dell’Inter. I nerazzurri hanno provato a prelevare Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per lasciar partire subito Milan Skriniar in direzione PSG. Un accordo di massima trovato tra l’Inter e il difensore francese, ma bloccato proprio dal club bavarese. Il motivo? Il PSG è l’avversario del Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League: per questo i tedeschi hanno evitato di mandare Pavard all’Inter per impedire così ai parigini di poter fare affidamento su un rinforzo di livello in difesa come Milan Skriniar.