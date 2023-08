Pavard, l’Inter preme forte della sua volontà: contatti col Bayern Monaco – Sky

Giungono aggiornamenti sull’asse Inter-Bayern Monaco. Continuano i contatti fra i due club per la trattativa legata a Pavard, che vuole approdare in nerazzurro. Le ultime da Sky Sport 24.

DIALOGO – Arrivano notizie positive in ottica calciomercato per l’Inter che spazzano via il pessimismo di ieri. La trattativa per Benjamin Pavard, infatti, non è chiusa. Al contrario, il club nerazzurro, forte della volontà del calciatore, ha intensificato i contatti col Bayern Monaco. Luca Cilli, intervenuto su Sky Sport 24, fa sapere che anche nella giornata di oggi i due club hanno dialogato sul futuro del difensore. Pavard stesso, che vuole approdare presto in nerazzurro, ha comunicato nella giornata attuale la sua intenzione alla squadra bavarese. L’entourage di Pavard, dunque, sta forzando, insieme all’Inter, per il suo trasferimento. La distanza economica fra le parti è breve ma il Bayern Monaco, che ha abbassato le pretese a 30 milioni di euro, non può più fare sconti. La dirigenza nerazzurra per ora è arrivata a un’offerta di 25 milioni di euro più bonus.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli